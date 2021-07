Calciomercato Roma: per l'attacco uno tra Kostic e Luis Diaz, ma solo se parte Pedro

Fra gli altri ruoli che la Roma è intenzionata a rinforzare in vista della prossima stagione c'è anche quello dell'esterno d'attacco. Non è un segreto che i giallorossi siano interessati in particolare a due profili: quelli di Filip Kostic dell'Eintracht e di Luis Diaz del Porto. L'arrivo di uno dei due calciatori sarebbe però subordinato, come riporta il quotidiano sportivo, alla partenza di Pedro. L'attaccante ex Chelsea e Barcellona è finito nella cosiddetta lista B stilata prima del ritiro a Trigoria, e non rientra nei piani di Josè Mourinho per la prossima stagione.

(corsport)