Tra i terzini sinistri finiti sulla lista di Tiago Pinto, oltre a Vina, per cui si è registrata un'accelerata nelle ultime ore, risulta anche Alfonso Pedraza, di proprietà del Villarreal. Sulle tracce dell'esterno sinistro che si è trasformato in terzino mantenendo spiccate doti offensive, oltre alla Roma, c'è anche il Milan. Il club spagnolo ha fissato in 15 milioni il prezzo del cartellino del 25enne.

(calciomercato.it)

