Calciomercato Roma, affondo per Vina: offerti 10 milioni più 2,5 di bonus. Si punta a chiudere a 13-15 nei prossimi giorni

La Roma ha puntato su Matias Vina, l'esterno sinistro di proprietà del Palmeiras, per sostituire Spinazzola. Come riporta l'emittente satellitare, Tiago Pinto ha offerto 10 milioni oltre a 2,5 milioni di bonus al Palmeiras. La risposta dei brasiliani è stata negativa, per via della percentuale (50% della futura cessione) che dovrà girare al Nacional Montevideo.

Nei prossimi giorni si punta a chiudere alzando l'offerta fissa e, grazie ai bonus, raggiungendo i 13-15 milioni chiesti dal Palmeiras. Non è un caso che, nella sfida di stasera contro l’Atletico Goianiense, Matias Vina sia stato lasciato in panchina.

(Sky Sport)