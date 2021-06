Calciomercato: visite mediche in corso per Strootman al Cagliari

Ritorno in Italia ad un passo per Kevin Strootman, dopo l'esperienza in prestito al Genoa dell'ultima stagione. Il centrocampista ex Roma, ora di proprietà del Marsiglia, sarebbe ad un passo dal trasferimento al Cagliari. Visite mediche in corso - stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio su Twitter - per il trasferimento del classe '90 in rossoblù.