Calciomercato Roma, dalla Spagna: piace Saka, l'Arsenal lo valuta 60 milioni di euro

Circolato già un anno fa, il profilo di Bakayo Saka è nuovamente accostato alla Roma. Il versatile talento dell'Arsenal, classe 2001, sarebbe tra i nomi indicati da José Mourinho per rinforzare la rosa giallorossa, almeno è quanto scrivono in Spagna.

Inoltre, Saka, non contento della gestione di Arteta, avrebbe chiesto al club inglese di ascoltare eventuali offerte per lui. I Gunners non vorrebbero privarsene, ma in caso di buona offerta lo lascerebbero partire. Saka ha un contratto fino al 2024 con l'Arsenal, che lo valuta 60 milioni di euro.

