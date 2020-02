Calciomercato Roma, dalla Grecia: scout giallorossi ad assistere Olympiacos-Arsenal per visionare Saka

Erano tanti gli scout presenti giovedì sera al Karaiskakis Stadium ad assistere alla partita di Europa League tra Olympiacos e Arsenal, tra cui anche quelli della Roma. Come riferiscono i media greci, probabilmente il giocatore monitorato dagli osservatori dei club di mezza Europa (c'erano anche quelli di Leicester, West Ham, Sheffield United, Aston Villa, Newcastle, Lione, Monaco, Lille, Inter, Milan e Napoli) è il terzino sinistro anglo-nigeriano classe 2001 in scadenza di contratto con i Gunners Bukayo Saka, autore in questa prima parte di stagione di 3 reti e 8 assist, tra cui l'ultimo quello servito a Lacazzette per il gol vittoria contro proprio l'Olympiacos.