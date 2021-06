Dopo l'addio di Sergio Ramos, il Real Madrid per rinforzare la difesa guarda in casa giallorossa e, secondo quanto scrivono in Spagna, ha messo nel mirino Roger Ibanez. Guidato da Carlo Ancelotti il club spagnolo, che ha buoni rapporti con la Roma come dimostra l'operazione Borja Mayoral, segue il difensore brasiliano classe '98 il cui valore di mercato si aggira intorno ai 25 milioni di euro.

(as.com)

