Calciomercato Roma, Iachini: "Vlahovic? La Fiorentina ha tutti gli strumenti per convincerlo a restare"

Alla vigilia della gara contro il Sassuolo, valida per la 31a giornata di campionato, Beppe Iachini in conferenza stampa ha parlato anche di Dusan Vlahovic, accostato alla Roma: «Penso che la Fiorentina abbia tutti gli strumenti per convincerlo a restare visti il progetto ambizioso e un presidente appassionato - ha detto l'allenatore della Fiorentina -. Ora però Dusan è chiamato a fare un grande finale di stagione e deve restare concentrato come è stato finora. Poi il presidente e la società parleranno con lui».