Calciomercato Roma, per Vlahovic è un testa a testa con il Milan

Il campionato non è ancora terminato, ma le squadre iniziano a muoversi in maniera decisa verso la prossima finestra di mercato. Sono molti i nomi in voga nella ultime settimane, ma uno in particolare attira l'attenzione di grandi club e potrebbe far scattare un'asta per il proprio cartellino. Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina classe 2000, è il giocatore del momento. Il giovane, che ha già realizzato 15 gol in questa stagione, ha un contratto con i viola fino al 2023 e non sembra voler accettare le offerte di rinnovo avanzate da Commisso. Per questo il club fiorentino è pronto a far partire un'asta sulla base di 40 milioni di euro. In corsa per il cartellino a oggi ci sarebbero la Roma e il Milan, con i rossoneri in vantaggio grazie alla propria storia.

(gasport)