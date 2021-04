Calciomercato Roma: contatti Sarri-Tottenham. Ramadani in Italia e possibile tappa a Roma

Col futuro di Paulo Fonseca in bilico, continua a circolare in ottica Roma il profilo di Maurizio Sarri. Come fa sapere su Twitter la giornalista di calciomercato.it, Eleonora Trotta, anche il Tottenham, dopo l'esonero di Mourinho, segue Sarri e sono andati in scena nuovi contatti tra l'ex Juventus e gli Spurs.

Inoltre, l'agente di Sarri, Fali Ramadani, è in Italia - come anticipato ieri dal sito sportivo specializzato di calciomercato - e il suo tour potrebbe prevedere come tappa anche Roma.