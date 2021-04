Calciomercato Roma: anche il Bayern Monaco pensa ad Allegri

Il finale di stagione si avvicina, e diversi club fanno i conti in vista del prossimo anno. Anche il futuro di Paulo Fonseca appare incerto, tanto che attorno alla panchina giallorossa hanno iniziato a circolare i nomi di diversi tecnici. Tra questi anche quello di Massimiliano Allegri, fra gli allenatori liberi più importanti d'Europa, che le indiscrezioni di mercato hanno dato in contatto con il club di Trigoria.

Ma sul tecnico toscano sarebbe vigile l'interesse anche del Bayern Monaco. I tedeschi starebbero monitorando la situazione Flick, anche alla luce dell'ultima sconfitta in Champions contro il PSG. Nello scenario più spinto il Bayern potrebbe addirittura decidere per la separazione anticipata con l'attuale allenatore - soprattutto in caso di eliminazione dalla competizione europea - per dare una scossa alla squadra in vista del finale di stagione. E Allegri sarebbe uno dei nomi papabili per sostituirlo.

(calciomercato.it)

