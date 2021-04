Calciomercato Roma: Allegri prima scelta, proseguono i contatti

Massimiliano Allegri, di cui si torna a parlare in ottica Juventus, è la prima e indiscussa scelta dei Friedkin, riferisce la giornalista Eleonora Trotta. La Roma vuole rilanciare un progetto con un tecnico di prima fascia e i contatti tra l'ex Juventus e i proprietari della Roma proseguono. Allegri è richiesto da altri club, non è da escludere neanche una soluzione in Premier League ma ad oggi, stando alle indiscrezioni, la Roma sarebbe in pole position. Allegri è pronto a sposare un progetto a step e chiede 3-4 acquisti funzionali.

La situazione, però, dipende dai giallorossi: in caso di mancata conclusione di una trattativa che va avanti da diversi mesi, il tecnico potrebbe approfondire le offerte di altri club, italiani e stranieri. La decisione sarà di Ryan Friedkin.

(calciomercato.it)

