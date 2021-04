L'ombra di Allegri su Pirlo

Andrea Agnelli non esterna quasi mai i suoi pensieri ma sicuramente in questi giorni ha ragionato di calcio, quindi di affari, con due amici: Andrea Pirlo e Massimiliano Allegri. Pirlo sabato ha allenato la Juve e si sa com’è andata: derby recuperato nel secondo tempo. Allegri nello stesso giorno ha passato qualche ora con Agnelli a Forte dei Marmi. Un incontro tra amici, non un appuntamento di lavoro. La Juventus ha confermato Pirlo sia pubblicamente, con un intervento da vice presidente di Pavel Nedved, sia al suo interno. Agnelli vede ancora Pirlo nel futuro della Juve e spera che i risultati supportino la grande scommessa. Allegri e Agnelli, quindi, aspettano. Max spera nella chiamata di un club con cui vincere subito o di qualcuno con cui costruire un progetto di tre anni... e se da un lato ci sono transizioni più semplici di quella juventina, dall’altro pochi come la Juve offrono competitività.

(gasport)