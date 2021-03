Dopo Dzeko, casting attaccanti: da Vlahovic a Jovic. I nomi sul taccuino di Pinto

Tempo di riflessioni in casa Roma, e non certo solo per quanto riguarda la posizione dell'allenatore. A Trigoria si valutano i profili di diversi attaccanti per il dopo-Dzeko: il bosniaco, a meno di sorprese, saluterà la capitale a giugno. E allora Tiago Pinto lavora per i possibili sostituti. Secondo quanto riferisce la versione online della rosea, con Mayoral che resterà almeno per un altro anno, il primo nome sul taccuino è quello di Dusan Vlahovic. Il serbo non lascerà la Fiorentina per meno di 30 milioni più bonus, cifra che difficilmente la Roma potrà spendere.

Meno cari Gianluca Scamacca e Jeremie Boga, mentre si sonda anche il terreno per Luka Jovic - di proprietà del Real Madrid ma in prestito all'Eintracht - e Amine Gouiri del Nizza. Non si escludono nomi a sorpresa, ma il profilo che si cerca è chiaro: giovane, non troppo caro - sia dal punto di vista del prezzo del cartellino che da quello dello stipendio - e che abbia voglia di crescere con la squadra.

(gazzetta.it)

LEGGI L'ARTICOLO ORIGNALE