Calciomercato Roma: proposto anche Zappa del Cagliari

Nel vertice andato in scena ieri a Trigoria tra il General Manager giallorosso Tiago Pinto e Beppe Riso, agente tra gli altri di Cristante e Mancini, si è parlato di Pierluigi Gollini e di Pietro Pellegri, come circolato. Il giornalista Nicolò Schira su Twitter aggiunge anche un altro dettaglio: alla Roma è stato anche proposto il profilo di Gabriele Zappa, terzino destro classe 1999 del Cagliari.





