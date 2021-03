I Friedkin già sul mercato. Portiere, in pole ora c'è Gollini

La Roma continua a lavorare sul mercato per rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. In questo senso il general manager Tiago Pinto sta battendo due strade precise: quella dei rinnovi di contratto e quella del calciomercato. Nel primo caso, dopo i rinnovi di Karsdorp e Ibanez si preparano i prolungamenti di Pellegrini e Mkhitaryan. Nel secondo caso, il portoghese ha incontrato ieri Giuseppe Riso, agente di Cristante e Mancini (per il quale si pensa a un prolungamento così da blindarlo in vista del mercato) e di Pierluigi Gollini. Il portiere dell'Atalanta è il calciatore che Pinto vorrebbe portare nella Capitale per la prossima stagione. Stando alle ultime notizie, Gollini sembra essere disponibile al trasferimento ma toccherà al gm giallorosso adesso capire se ci sono o meno i margini per trattare.

(corsera)