Calciomercato Roma, nuovo innesto per la Primavera: ufficiale la firma di Felix

Un nuovo rinforzo per la Roma Primavera. Il club giallorosso ha ufficializzato sui canali social l'ingaggio di Felix Afena-Gyan. Il calciatore ghanese, classe 2003 e proveniente dall'EurAfrica Football Club, era stato in prova nel club giallorosso lo scorso dicembre. Il giocatore aveva firmato il contratto con la Roma il mese scorso, ma l'ufficialità del suo ingaggio è arrivata solo oggi

Welcome to the club, Felix Afena-Gyan! ?

The Ghanaian forward joins our Primavera squad from EurAfrica Football Club in Accra. ???? #ASRoma pic.twitter.com/kcnXyx6QIR

— AS Roma English (@ASRomaEN) March 13, 2021