Il ghanese Felix, da "invisibile" a nuova promessa

Ghanese, classe 2003, Felix Asena Gyan è un attaccante esterno, visionato per un periodo di prova a Trigoria lo scorso dicembre. Insieme a Tahirovic, è stato l’acquisto di gennaio da inserire nel vivaio romanista.

Felix fa la spola tra l’Under 18 e la Primavera di Alberto De Rossi. Proprio per la sua provenienza, occupa una delle due caselle da extracomunitario che la Roma può coprire in questa stagione (l’altra la riempie l’americano Reynolds, anche lui arrivato nel mercato di gennaio, considerato un acquisto in prospettiva per la prima squadra). Di lui non si conosce molto, se non che era corteggiato con insistenza anche dal Milan, la cui concorrenza è stata battuta dai giallorossi grazie alla lungimiranza del responsabile del settore giovanile, De Sanctis. Viene descritto come veloce e abile con la palla tra i piedi e duttile in attacco.

(La Repubblica)