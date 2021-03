Calciomercato Roma, dalla Spagna: 3 pretendenti per Pau Lopez. In ballo il Granada e un ritorno al Betis o all'Espanyol

Il futuro di Pau Lopez alla Roma rimane in bilico. Con i giallorossi accostati di recente a Gollini e le prestazioni altalenanti dell'estremo difensore spagnolo, si prospetta la possibilità di un ritorno in patria per il 26enne di Gerona. Secondo quanto riferisce il portale spagnolo, infatti, potrebbe essere proprio il Betis a riprenderselo, data la necessità di coprire la possibile partenza di Caludio Bravo: il ruolo di titolare andrebbe però a Rui Silva, ai titoli di coda nell'avventura al Granada.

E sarebbe proprio il Granada un'altra pretendente per Pau Lopez, che arriverebbe appunto per prendere il posto del partente Rui Silva. Ma non è tutto: l'attuale portiere della Roma potrebbe tornare in un'altra delle sue ex squadre. Si tratta dell'Espanyol, che punta alla promozione in Liga e ha bisogno di dare nuova linfa al ruolo dell'estremo difensore, attualmente ricoperto da Diego Lopez.

(fichajes.net)

