Calciomercato, dalla Turchia: principio di accordo tra Sarri e il Fenerbahce

Tra i nomi accostati alla Roma per un eventuale cambio in panchina c'è anche Maurizio Sarri. Secondo il portale turco, l'ex allenatore di Napoli e Juventus avrebbe incontrato il presidente del Fenerbahce, Ali Koç, e avrebbe raggiunto con il club un principio di accordo. In programma la prossima settimana, stando alle indiscrezioni, un nuovo incontro per formalizzare l'intesa.

Dopo la separazione con Erol Bulut, la panchina è stata affidata all'attuale ds Emre Belozoglu, ma per la prossima stagione il Fenerbahce è alla ricerca di un allenatore di livello mondiale.

