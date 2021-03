Calciomercato, Ag. Mihaila: "Tante squadre interessate a Valentin, hanno il mio numero. Ma ora deve pensare al Parma"

Giovanni Becali, procuratore fra gli altri di Valentin Mihaila - accostato negli ultimi giorni anche alla Roma - e Dennis Man, ha rilasciato un'intervista al portale specializzato sulle questioni del club ducale. Queste uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Mihaila-Man: il futuro della Romania gioca già ad alto livello.

"Credo che saranno le stelle della nostra Nazionale nei prossimi dieci anni e con loro gran parte dell'Under 21 che ha fatto così bene all'Europeo in Italia. Il Parma, nella persona del presidente Krause, ha fatto uno sforzo importante per prenderli, ma avrà grandi ritorni da loro due".

I tifosi sono preoccupati che in caso di malaugurata retrocessione in B, sarà impossibile trattenere Mihaila e Man.

"Non ci sono problemi. E allo stesso tempo possono esserci sorprese, i due sono apprezzati da tante squadre ed è lecito pensare che se facessero bene nel finale di stagione gli interessamenti possano aumentare. Ma ora il Parma deve pensare alle sue dieci finali".

La mia impressione è che il talento di Mihaila, ma soprattutto di Man, sia stato appena scalfito. A che percentuale di crescita siamo arrivati secondo lei?

"Mihaila è al 70%, può fare ancora meglio: non dimentichiamoci che appena arrivato è stato fermo per tre mesi, senza neanche allenarsi, e poi quando è stato buttato nella mischia ha fatto quello che ha fatto. Man è ancora più indietro, viene da un calcio diverso, specie per mentalità e nell'aggressività dei difensori. Lo vedo al 60%, al massimo".

In Italia si è parlato di Napoli e Roma per Mihaila. Ci conferma di aver ricevuto delle telefonate?

"Sono voci, i giornalisti ci creano sopra storie per vendere i giornali. Le squadre interessate hanno tutte il mio numero, ora c'è da pensare alle qualificazioni ai Mondiali, poi al finale di campionato. A fine maggio ci sentiremo e capiremo qual è il percorso giusto".

(parmalive.com)

