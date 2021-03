Calciomercato Roma: piace Mihaila, su di lui anche il Napoli. Valutazione superiore ai 10-12 milioni

Valentin Mihaila, attaccante esterno classe 2000 del Parma, ha messo in mostra le sue qualità anche in occasione dell'ultima sfida di campionato contro la Roma siglando la rete del momentaneo 1-0. Secondo quanto riferisce il portale specializzato, il club giallorosso sarebbe rimasto stregato dal talento romeno, e lo starebbe monitorando in vista della prossima sessione di calciomercato. La Roma non sarebbe, però, l'unica corteggiatrice del giocatore: anche il Napoli avrebbe puntato gli occhi su Mihaila, la cui valutazione è al momento superiore ai 10-12 milioni di euro.

(calciomercato.com)

