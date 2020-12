Calciomercato Roma, retroscena Reynolds: dai giallorossi offerti 7.5 milioni per l'85% del cartellino

Il nome di Bryan Reynolds circola da diversi giorni in orbita Roma, alla ricerca di un laterale destro da inserire in rosa. Sullo statunitense classe 2001 ormai sembra in netto vantaggio la Juventus, ma sulle frequenze dell'emittente radiofonica Alessandro Austini, giornalista de Il Tempo, svela un piccolo retroscena sull'offerta dei giallorossi al Dallas FC per accaparrarsi le sue prestazioni. La cifra di 7.5 milioni di euro di cui si è parlato nei giorni scorsi, infatti, sarebbe stata volta ad ottenere solamente l'85% del cartellino del calciatore.

(Tele Radio Stereo)