Calciomercato Roma, retroscena Reynolds: contatto diretto tra Dan Friedkin ed il giocatore

Il suo trasferimento alla Juventus - con il Cagliari che farà da sponda per il prestito semestrale - sembra ormai cosa fatta, ma c'è un retroscena che riguarda Bryan Reynolds e la possibilità di passare alla Roma. Secondo quanto riferisce Piero Torri sulle frequenze dell'emittente radiofonica, il classe 2001 avrebbe avuto un contatto diretto addirittura con Dan Friedkin.

Il presidente giallorosso avrebbe chiesto al laterale un po'di tempo per far sì che Tiago Pinto cominciasse a lavorare in modo effettivo per la Roma, rassicurandolo che presto o tardi il club avrebbe mosso il passo decisivo per chiudere l'affare.

(Tele Radio Stereo)