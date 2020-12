Calciomercato, è fatta per Reynolds alla Juve: rimarrà in prestito al Cagliari fino a giugno

Il trasferimento di Bryan Reynolds alla Juventus è ormai cosa fatta. Come riporta Nicolò Schira, giornalista de La Gazzetta dello Sport, l'affare è andato in porto per la cifra di 8,5 milioni di euro. Contratto fino al 2025 per lo statunitense finora in forza al Dallas FC che, come anticipato nei giorni scorsi, prima di passare in bianconero farà tappa in prestito al Cagliari per sei mesi.

Done deal! Bryan #Reynolds to #Juventus from #FCDallas for €8,5M. He will sign a contract until 2025 and he will be sold on loan to #Cagliari until June. #transfers https://t.co/Hp6AZc7yIQ — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 29, 2020