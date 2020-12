Calciomercato Roma: i giallorossi non alzano l'offerta per Reynolds. Il 2001 ha un accordo con Juve e Bruges

È il profilo di Bryan Reynolds ad occupare le cronache di mercato in casa Roma e non solo. Come scrive il quotidiano torinese, la Juventus ha accelerato per il laterale destro americano e sarebbe ad un passo dall'annuncio. Non avendo slot disponibili per tesserare un extracomunitario, il club bianconero acquisterebbe il terzino dl Dallas per 8 milioni di euro e lo girerebbe per sei mesi al Cagliari.

Nuovi aggiornamenti sono forniti via Twitter dal giornalista de "Il Tempo" Filippo Biafora: la Roma non ha ancora alzato l'offerta al giocatore, che ieri ha trovato l'accordo con la Juventus ed oggi pomeriggio col Bruges, vicino a raggiungere l'intesa anche col Dallas, proprietario del cartellino del classe 2001.