Calciomercato Roma, retroscena Dimarco: i giallorossi lo avevano puntato per sostituire Spinazzola

Un retroscena di mercato che riguarda la Roma, nell'ambito dell'intreccio che avrebbe dovuto portare Leonardo Spinazzola all'Inter e Matteo Politano in giallorosso. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano sul portale specializzato, infatti, il laterale attualmente in prestito all'Hellas Verona dai nerazzurri era stato identificato a Trigoria - all'epoca era ancora in sella Gianluca Petrachi - come profilo ideale per sostituire proprio Spinazzola.

L'affare con l'Inter, però, saltò all'ultimo minuto e la Roma tornò a puntare decisamente sull'ex Atalanta e Juventus, che nei mesi successivi ha fornito prestazioni sempre più convincenti.

