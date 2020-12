Circola da alcune ore l'indiscrezione di una Roma interessata, così come l'Inter, all'acquisto di Rui Silva, portiere in forza al Granada in scadenza il prossimo giugno. Giallorossi e nerazzurri, però, non sarebbero gli unici a seguire l'estremo difensore portoghese classe '94. Sui di lui, come riporta il sito specializzato, c'è anche la Lazio, che si sarebbe mossa per capire le condizioni salariali del calciatore.

(calciomercato.com)

