Calciomercato Roma: anche la Juve vigile su Milik

Dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore che vorrebbero la Roma ancora vigile sulla situazione Arkadiusz Milik, in scadenza a giugno 2021 con il Napoli e fuori rosa dall'inizio della stagione, Nicolò Schira de La Gazzetta dello Sport riporta su Twitter di un non tramontato interesse anche della Juventus per l'attaccante polacco.

Il calciatore gradirebbe la destinazione bianconera e sarebbe pronto a trasferirsi anche a gennaio, ma il club di De Laurentiis chiede, per cederne il cartellino, 15 milioni di euro. Troppi, al momento, per la Juventus, vista la situazione contrattuale del giocatore.