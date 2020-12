Calciomercato, Pradè (ds Fiorentina): "Milik? Ci abbiamo provato a luglio, ora non lo prendiamo in considerazione"

A pochi minuti dall'inizio del match tra Fiorentina ed Hellas Verona è intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare Daniele Pradè, Direttore Sportivo del club gigliato. Sollecitato sulla possibilità di acquistare un nuovo attaccante nella finestra di mercato di gennaio, con particolare attenzione ad Arek Milik - in estate vicinissimo a vestire la maglia della Roma - e Krzysztof Piątek il dirigente viola ha risposto così: "Abbiamo provato a prenderli a luglio. Adesso non sono giocatori che prendiamo in considerazione".

(Sky Sport)