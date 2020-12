Calciomercato, dalla Spagna: Milik sostituirà Diego Costa all'Atletico Madrid

Piu' che un'ipotesi, una certezza: sara' Arkadiusz Milik a prendere il posto nell'Atletico Madrid di Diego Costa, che ha rescisso il contratto in questo mercato di gennaio per motivi personali. Il quotidiano sportivo spagnolo non ha il minimo dubbio e mette la notizia in prima pagina. Il 26enne attaccante polacco e' ormai un separato in casa nel Napoli e con i 'Colchoneros' di Simeone ha un ottimo rapporto: il matrimonio, dunque, si fara', anche se le parti devono ancora sedersi attorno ad un tavolo e mettere l'accordo nero su bianco.

(Marca)

