Calciomercato: Diego Costa rescinde con l'Atletico Madrid

Diego Costa saluta l'Atletico Madrid in anticipo rispetto alla scadenza del contratto prevista per giugno 2021. A renderlo noto è il club spagnolo con un comunicato: "L'Atletico Madrid e Diego Costa hanno raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto dell'attaccante, che terminava il 30 giugno del 2021. Pochi giorni fa il giocatore ha chiesto al club di essere svincolato per motivi personali". Dopo aver ricordato i numeri del classe '88 con i Colchoneros, il club ringrazia Diego Costa "per la sua dedizione in questi anni" e gli augura "in bocca al lupo per la prossima fase della sua carriera professionale".

(atleticodemadrid.com)

