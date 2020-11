Si avvicina il calciomercato di gennaio e l'Inter di Antonio Conte vuole essere protagonista: come riporta il quotidiano sportivo i nerazzurri faranno un tentativo per Arek Milik - vicinissimo alla Roma in estate -, finito ai margini del Napoli e con il contratto in scadenza. Per accaparrarselo, da Milano sembra poter partire una proposta che preveda una contropartita tecnica, quella di Matias Vecino.

(gasport)