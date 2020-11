Calciomercato, Giuntoli: "Milik? Molti cercano un attaccante, noi teniamo duro"

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Napoli-Milan Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dei partenopei, è intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare per rilasciare alcune dichiarazioni sul match con i rossoneri e sul prossimo futuro del club. Tra i temi trattati, anche la situazione Milik, vicinissimo a vestire la maglia della Roma in estate. Queste le parole di Giuntoli in merito:

"Il mercato di gennaio sappiamo che sarà molto povero, ma tante squadre hanno bisogno di un attaccante. Siamo convinti di avere le carte giuste in mano e teniamo duro".

(Sky Sport)