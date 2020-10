Ufficiale: Bouah in prestito al Cosenza

Devid Bouah saluta, temporaneamente, la Roma per trasferirsi in prestito al Cosenza: il terzino classe 2001, uno dei talenti più in luce del settore giovanile giallorosso, andrà ad acquisire esperienza in Serie B. Ad annunciarlo il Cosenza con un comunicato ufficiale: "La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Devid Eugene Bouah, proveniente dalla Società Associazione Sportiva Roma. Il difensore, nato a Roma il 13 agosto 2001, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021. Ha svolto tutta la trafila nel Settore Giovanile della Roma. Da diversi anni è aggregato stabilmente alla selezione Primavera giallorossa, con la quale ha giocato anche 9 match di UEFA Youth League, la massima competizione continentale per le formazioni Under 19. Si appresta ora a vivere una nuova esperienza professionale nelle file dei Lupi!".

