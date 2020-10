Ore calde in casa Roma sul fronte mercato in entrata e in uscita. In partenza anche Devid Bouah, terzino destro classe 2001 e uno dei talenti del settore giovanile romanista, che potrebbe trasferirsi al Cosenza, che ha anticipato altre tre squadre di Serie B. A riportare l'indiscrezione è il sito dell'esperto di calciomercato, secondo cui l'accordo tra i club è in dirittura d'arrivo.

