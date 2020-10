Calciomercato: Verissimo vicino al Porto, 5 milioni al Santos

Accostato a lungo alla Roma - la scorsa estate dopo la cessione di Manolas e in questa sessione come alternativa a Chris Smalling - Lucas Verissimo, in forza al Santos, è pronto a trasferirsi in Europa.

Come riferisce su Twitter il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, il difensore brasiliano classe 1995 è vicino al Porto, che verserà nelle casse del Santos circa 5 milioni di euro.