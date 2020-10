Smalling ora o a gennaio: ecco il piano anti United

Fonseca ci spera fino in fondo. Il tecnico della Roma, nel post partita di Udinde, ha invocato l'acquisto di Smalling: «Sono fiducioso, anche perché non possiamo restare solo con tre centrali». a. La Roma aspetterà l’inglese sino a domani, convinta che ci sia ancora margine di manovra. Giovedì Fienga, dopo il viaggio in Inghilterra, era convinto di aver assestato il doppio colpo: Smalling più Dalot. Venti milioni la proposta complessiva che ne vedeva 15 destinati al cartellino del centrale e i restanti 5 come prestito oneroso per l’ex Porto, da decurtare in seguito ad un riscatto da stabilire (ancora) tra le parti. Il Manchester, che inizialmente aveva accettato, ha successivamente cambiato idea chiarendo come i due affari andassero perfezionati separatamente. Dalot nel frattempo è finito al Milan e la richiesta dello United per Smalling è tornata di 20 milioni mentre l'offerta della Roma è ferma a 15. A questo punto è entrato in gioco Smalling che ha comunicato al Manchester che non accetterà nessuna proposta sino al termine del suo contratto.

Le alternative all'inglese rimangono Izzo e Verissimo, ma la priorità è Smalling. Per questo se la questione con il Manchester non si sbloccasse il rischio che la Roma decida di rimanere così e aspettare gennaio (magari per riprovare con Smalling) è molto alto.

(Il Messaggero)