Calciomercato: trattativa avanzata per Kalinic al Besiktas

Dopo la stagione trascorsa in prestito alla Roma, ora Nikola Kalinc è pronto a salutare nuovamente l'Atletico Madrid. Ieri le ultime indiscrezioni di mercato davano l'attaccante prossimo al Torino, oggi sembra invece balzato in testa il Besiktas.

Come scrive su Twitter il giornalista Nicolò Schira, la trattativa per portare il croato in Turchia è in stato avanzato e il Besiktas sta lavorando per concludere l'accordo.