Calciomercato, Kalinic ritorna in Serie A. Domani le visite mediche con il Torino

Nikola Kalinic si prepara a tornare in Serie A. Il croato, che la scorsa stagione ha vestito la maglia della Roma, è prossimo all'approdo con il Torino. Come scritto dal giornalista Fabrizio Romano, Kalinic sarebbe atteso domani per le visite mediche.

Nikola Kalinic from Atlético Madrid to Torino, agreement reached and here we go soon! Medicals tomorrow, deal collapsed with Bournemouth for Joshua King. ? #transfers #Atleti @DiMarzio @LucaMarchetti @SkySport

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 3, 2020