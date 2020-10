Calciomercato Roma: testa a testa col Milan per Dalot

Circolato anche in orbita Roma nei discorsi col Manchester United per l'operazione Smalling, da tempo su Diogo Dalot c'è da registrare il forte interesse del Milan. A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, stando alle indiscrezioni rivelate dal giornalista Daniele Longo di calciomercato.com, il club rossonero starebbe seriamente tentando di portare il laterale portoghese classe 1999 a Milano: la trattativa sarebbe "a buon punto" e vicina alla chiusura.

Per Fabrizio Romano di Sky Sport, invece, è testa a testa tra giallorossi e rossoneri per Dalot. La Roma ha chiesto il laterale destro nell'ambito dell'affare Smalling e i dialoghi proseguono.

It’s AC Milan vs AS Roma for Diogo Dalot. Milan are still in talks with Manchester United for the right back. Roma asked for him as part of the Smalling deal. Talks on. ??? #MUFC @SkySport

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 2, 2020