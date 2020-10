Calciomercato Roma: fumata grigia per il ritorno di Smalling

ESCLUSIVA LR24 - Sembrava tutto andare verso un lieto fine atteso ormai da mesi ma l'autentica telenovela per il ritorno alla Roma di Chris Smalling ha subito un nuovo colpo di scena. In mattinata, l'incontro con l'intermediario Jozo Palac, presente a Trigoria, non ha portato all'accordo definitivo ma, anzi, ha prodotto quella che si può definire una fumata grigia, a causa di un nuovo rilancio da parte del Manchester United.

Fonti interne alla trattativa, descrivono il club inglese come un giocatore ad un tavolo di poker, pronto a bluff e mosse a sorpresa che continuano a tenere la trattativa in bilico ormai da diverso tempo. Con il difensore inglese, che aspetta solo il via libera, ancora ostaggio dei continui cambi di fronte dello United.

Dalle ultime indiscrezioni trapelate, sembra saltata l'ipotesi di inserire Fosu-Mensah nell'operazione mentre resta in piedi l'opzione per il prestito del laterale portoghese, Diogo Dalot.

PR