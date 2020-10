Altra giornata frenetica a Trigoria. A breve è previsto l'arrivo nella Capitale di Borja Mayoral, ma quella di oggi dovrebbe essere la giornata decisiva per il ritorno nella Capitale di Chris Smalling. Come riferisce l'emittente radiofonica in mattinata, intorno alle 10, è previsto un incontro tra la dirigenza giallorossa e Jozo Palac, intermediario che si sta occupando dell'operazione che dovrebbe riportare in giallorosso il centrale inglese.

(Tele Radio Stereo)