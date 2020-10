Calciomercato Roma, Berghuis: "Dialoghi con i giallorossi da diverso tempo. Futuro nella Capitale? Ora non ci penso"

Nei giorni scorsi il retroscena sui suoi contatti con la Roma nel corso della sessione estiva di calciomercato, ma ora è Steven Berghuis a commentare in prima persona la vicenda che poteva portarlo a vestire la maglia giallorossa. Il calciatore, alle prese con il Coronavirus, ha rilasciato un'intervista al giornalista olandese Marcel Maijer. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni:

"Sì, ne so qualcosa - ammette candidamente -. Alla fine non se n'è fatto niente e sono ancora qui. Non si trattava di un interesse concreto, ma se n'è parlato. La cosa andava avanti da diverso tempo, anche nelle precedenti sessioni di calciomercato c'erano stati dialoghi tra i club ed i miei agenti".

Su un ipotetico passaggio alla Roma in futuro: "Non so se voglio dire qualcosa al riguardo ora. Non ho ancora dovuto pensarci in modo specifico. Quando ce ne sarà occasione lo farò senza dubbio, ma non è questo il mio obiettivo ora".