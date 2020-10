Calciomercato: divorzio Milik-Napoli, l'attaccante escluso dalla lista di Serie A

La storia tra Milik e il Napoli sembra definitivamente finita. L'attaccante polacco è stato vicino al trasferimento alla Roma nell'ultima sessione di mercato e con molta probabilità, se non partirà a gennaio, si svincolerà gratuitamente il prossimo 30 giugno. Il Napoli, infatti, lo ha escluso dalla lista dei 25 calciatori utilizzabili in Serie A e lo stesso farà per quanto riguarda l'Europa League.