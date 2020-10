Friedkin blocca due cessioni. Milik per il 2021

I due nuovi proprietari della Roma, Dan e Ryan Friedkin, hanno terminato la loro prima sessione di calciomercato alla guida dei giallorossi. I due texani hanno fatto del loro meglio, considerando anche che nella Capitale il ruolo di direttore sportivo rimane vagante, e sono riusciti a imporre le loro idee sui giocatori in entrata e soprattutto in uscita. Qui sono infatti stati bloccati Ibanez, per cui era arrivata un'offerta del Leicester di 22 milioni, e Veretout, che il Napoli avrebbe inserito volentieri nell'affare Milik. Proprio il polacco rimane un pallino della Roma, che potrebbe prenderlo a zero a giugno oppure cercare un assalto low cost nel mercato di gennaio, in cui potrebbe spendere un massimo di 10 milioni di euro.

(La Repubblica)