Rangnick: "Futuro? Non conta il Paese ma la sfida"

Tra i nomi ipotizzati per il futuro della panchina della Roma, oggi torna a circolare quello di Rangnick, deus ex machina del Lipsia, che nell'ultimo periodo è stato vicino al Milan, prima che i rossoneri decidessero di dar continuità al percorso di Pioli.

Il tedesco, classe 1958, ha rilasciato un'intervista nel quale tocca anche i temi del suo futuro, che potrebbe vederlo fuori dalla Germania: "Non si tratta del Paese. Si tratta della sfida". Spiega Rangnick: "Mi sono sempre considerato un fornitore di servizi, per i miei giocatori, per i miei dipendenti, per migliorare, per renderli migliori. E poi, alla fine, hai una situazione vantaggiosa per tutti".

(Financial Times)

