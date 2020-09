Al centro delle cronache di mercato, Arek Milik non figura tra i convocati di Gennaro Gattuso per Parma-Napoli, in scena domani alle 12.30 al "Tardini". Il trasferimento del polacco in giallorosso non è ancora definito a causa di alcune pendenze economiche tra l'attaccante classe 1994 e il club azzurro di De Laurentiis.

(ssnapoli.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE