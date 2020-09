Calciomercato Roma, ancora problemi per il passaggio di Milik in giallorosso: De Laurentiis fa di tutto per intralciare l'operazione

Sarebbe quasi risolta una delle questioni che bloccano il passaggio di Arek Milik alla Roma, quella legata ad una pubblicità in un ristorante del centravanti, ma non è stata ancora scritta la parola 'fine' sulla vicenda. Secondo quanto riporta Filippo Biafora de Il Tempo in un tweet, Aurelio De Laurentiis starebbe cercando pretesti per bloccare il passaggio dell'attaccante polacco in giallorosso. L'ultimo problema sarebbe relativo ad una non meglio precisata questione maglie.

Quasi risolta la questione della pubblicità del ristorante di #Milik, ma se De Laurentiis tira fuori una nuova pretesa (l'ultima su alcune maglie) ogni volta che le parti si avvicinano si può andare avanti anche all'infinito#ASRoma #Napoli@tempoweb @Teleradiostereo pic.twitter.com/3L0SoaI2E7 — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) September 19, 2020