Accostato di recente anche alla Roma per rinforzare la fascia sinistra, Boli Bolingoli-Mbombo si trasferisce all'Istanbul Basaksehir. L'esterno classe 1995 approda al club turco dal Celtic in prestito per un anno con diritto di riscatto. Ad annunciarlo il Basaksehir su Twitter e con una nota ufficiale.

(ibfk.com.tr)

